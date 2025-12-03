Erzincan'da Kasım Denetimleri: 2 Binden Fazla Kişi Kontrol Edildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-30 Kasım 2025 tarihleri arasında okul çevreleri ve okul servis araçlarına yönelik geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetim kapsamı ve katılımcılar

Öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve trafik düzenini korumak amacıyla yapılan denetimlere toplam 57 ekip ve 183 personel katıldı.

Ay boyunca gerçekleştirilen uygulamalarda 195 okul çevresi, 150 okul servis aracı, 356 umuma açık yer ile 1.813 şahıs kontrol edilerek sorgulandı.

Gelecek planı ve çağrı

Yetkililer, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında bulunması için denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. Emniyet ve jandarma ekipleri, denetimlerin önümüzdeki süreçte de aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Ayrıca ailelerin ve eğitim kurumlarının kurallara uyum konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulunuldu.

