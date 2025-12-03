Erzincan'da Kasım Denetimleri: 2 Binden Fazla Kişi Kontrol Edildi

Erzincan'da 1-30 Kasım 2025 tarihlerinde yapılan denetimlerde Emniyet ve Jandarma ekipleri 2 binden fazla kişiyi kontrol etti.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 08:24
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 08:24
Erzincan'da Kasım Denetimleri: 2 Binden Fazla Kişi Kontrol Edildi

Erzincan'da Kasım Denetimleri: 2 Binden Fazla Kişi Kontrol Edildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-30 Kasım 2025 tarihleri arasında okul çevreleri ve okul servis araçlarına yönelik geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetim kapsamı ve katılımcılar

Öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve trafik düzenini korumak amacıyla yapılan denetimlere toplam 57 ekip ve 183 personel katıldı.

Ay boyunca gerçekleştirilen uygulamalarda 195 okul çevresi, 150 okul servis aracı, 356 umuma açık yer ile 1.813 şahıs kontrol edilerek sorgulandı.

Gelecek planı ve çağrı

Yetkililer, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında bulunması için denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. Emniyet ve jandarma ekipleri, denetimlerin önümüzdeki süreçte de aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Ayrıca ailelerin ve eğitim kurumlarının kurallara uyum konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulunuldu.

ERZİNCAN’DA KASIM AYI DENETİMLERİNDE 2 BİNİ AŞKIN ŞAHIS KONTROL EDİLDİ

ERZİNCAN’DA KASIM AYI DENETİMLERİNDE 2 BİNİ AŞKIN ŞAHIS KONTROL EDİLDİ

İLGİLİ HABERLER

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'nin 'Kusursuz Kafe'si: 17 Down Sendromlu Çalışana İstihdam
2
Malatya’da engelli vatandaşlardan 'erişilebilir şehir' talebi
3
Balıkesir Valisi Ustaoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
4
Aydın Köşk’te kasten adam öldürme zanlısı yakalandı
5
Balıkesir'de Ahmet Akın: "Engelliler Günü bir güne sığdırılacak bir gün değil"
6
Kazım Koyuncu paylaşımlarına mirasçılardan 50 bin TL telif talebi
7
Buldan'da İhramcı Devesi Dualarla Havudunu Kuşandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde