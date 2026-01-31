Erzincan'da Kışın Vazgeçilmezi: Kaşarlı Sobada Patates

Erzincan'da çay ocaklarındaki kuzineli sobalarda pişirilen kaşarlı patates, soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti haline geldi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 08:19
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 08:19
Teknolojinin ilerlemesiyle kaybolma tehlikesi yaşayan sobalar, Erzincan'da hâlâ çay ocaklarındaki kuzineli sobalarda pişirilen kaşarlı patates ile yaşatılıyor. Soğuk kış gecelerinin vazgeçilmezi haline gelen bu lezzet, hem ısınma hem de buluşma noktası oluyor.

Geleneksel Hazırlık

Erzincanlılar patatesleri önce yıkıyor, dilimleyip tuzladıktan sonra üzerine özel karışım baharatlar serpiştiriyor. Ardından meşe odunuyla ısınan sobanın fırınına atarak pişiriyorlar. Fırından çıkan patateslerin üzerine kaşar peyniri dizilip tekrar soba fırınına konuyor; eriyen peynirle birlikte servis ediliyor.

Lezzetin Sosyal Yönü

Birçok evde yerini doğalgaza bırakan soba kültürü, çay ocaklarında sürdürülüyor. Vatandaşlar uzun kış gecelerinde sobada pişen patatesleri yiyip sohbet ederek vakit geçiriyor. Kimi kabuğunu soyarken kimi kabuğuyla birlikte tüketiyor; üzerine tuz veya ketçap ekleyebiliyor.

Alparslan Kızgın, yıllardır kış mevsiminde sobada patates pişirdiğini ve bu lezzetin Erzincan'da bir gelenek haline geldiğini söylüyor. Çay ocaklarında yeniden canlanan bu alışkanlık, soba hasreti çekenleri mutlu ediyor.

