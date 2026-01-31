GSB Gençlik Kış Kulübü Kapanışı Menteşe'de Coşkuyla Gerçekleşti

GSB Gençlik Kış Kulübü Kapanış Programı Menteşe'de Coşkuyla Yapıldı

Gençlerin katılımıyla renkli görüntüler

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından yürütülen GSB Gençlik Kış Kulübü programı, düzenlenen kapanış etkinliğiyle tamamlandı. Gençlerin yoğun katılım gösterdiği program, renkli ve sıcak anlara sahne oldu.

Kapanış etkinliği, gençlerin birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren bir kahvaltı ile başladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada katılımcılar hem kaynaşma fırsatı buldu hem de keyifli vakit geçirdi.

Atölyeler ve sportif etkinliklerle dolu program

Program kapsamında düzenlenen sanat atölyeleri, sportif oyunlar ve çeşitli etkinlikler gençlerin sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağladı. Etkinlikler boyunca gençler yeteneklerini sergiledi, ekip çalışması, paylaşma ve dayanışma ruhunu deneyimledi.

GSB Gençlik Kış Kulübü süresince gençlerin serbest zamanlarını verimli değerlendirmeleri, sosyal sorumluluk bilinci kazanmaları ve farklı alanlarda kendilerini geliştirmeleri hedeflendi. Düzenlenen kapanış programı, kulüp faaliyetlerini gençlerin hafızasında güzel anılar bırakarak tamamladı.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin her alanda desteklenmesine yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini belirterek programa katılan tüm gençlere ve emeği geçen görevlilere teşekkür etti.

