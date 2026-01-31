Mersin-Adana YHT ile 25 Dakikaya İniyor — Mersin-Gaziantep 2 Saat 15 Dakika

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep YHT Projesiyle Mersin-Adana 25 dakikaya, Mersin-Gaziantep 2 saat 15 dakikaya inecek; liman ve havalimanı entegrasyonu öne çıkıyor.

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep YHT Projesi bölgenin ulaşım haritasını değiştiriyor

Mersin’i İç Anadolu ve Güneydoğu’ya bağlayacak Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi, hem yolcu hem de yük taşımacılığında bölgesel dönüşüm vaat ediyor. Proje tamamlandığında Mersin-Adana arası 25 dakikaya, Mersin-Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya düşecek.

Ekonomi, liman ve lojistik entegrasyonu

Proje, yolcu taşımacılığının ötesinde yük ve lojistik taşımacılığı açısından da stratejik önem taşıyor. Mersin Limanı, serbest bölge ve organize sanayi bölgelerinin demiryolu entegrasyonunu güçlendirerek bölge ekonomisine katkı sağlayacak. Hat, Çukurova Uluslararası Havalimanı ile entegre planlanıyor; böylece havalimanına demiryolu ile hızlı ve konforlu ulaşım hedefleniyor.

Yerinde inceleme ve proje takvimi

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte Tarsus ilçesinde YHT projesi çalışmalarını yerinde inceledi. Heyet, yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı ve işlerin belirlenen takvime göre ilerlediğini gözlemledi.

Ali Kıratlı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Mersin’in ulaşım altyapısının çok yönlü yatırımlarla güçlendirildiğini belirterek, “Biz Mersin’i otoyollarıyla, geçtiğimiz yıl açılan Çukurova Uluslararası Havalimanıyla, İç Anadolu bağlantı yolu, Akdeniz Sahil Yolu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu ve demiryolu ağıyla Türkiye’ye ve dünyaya bağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre Mersin-Adana etabının 2026 yılı sonunda, 2027 başı itibarıyla ise hizmete alınması planlanıyor. Kıratlı, 2026 yılı sonunda Mersinli ve Adanalı yolcuların yüksek hızlı tren konforuyla seyahat etmeye başlayacağını söyledi.

Süre tasarrufu ve ulaşım avantajları

Kıratlı proje sayesinde sağlanacak zaman tasarrufuna dikkat çekerek, “Bugün Mersin’den Gaziantep’e trenle yaklaşık 6,5 saate varan bir yolculuk söz konusu. YHT Projesi tamamlandığında bu süre 2 saat 15 dakika olacak. Bu, bölge için çok ciddi bir kazanım” dedi.

Projeyle birlikte Mersin’den havalimanına demiryolu bağlantısının sağlanacağına vurgu yapan Kıratlı, entegrasyonun hem güvenli hem de ekonomik ulaşım sunacağını belirtti.

Sağlık yatırımları da yerinde incelendi

YHT sahasındaki incelemeler öncesinde yapımı süren Mezitli Devlet Hastanesi inşaatında da incelemelerde bulunan Kratlı, hastanenin kısa süre içinde hizmete açılacağını ve Mersin’in sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacağını söyledi. Kratlı, “Mersin’de geldiğimiz noktada kamu ve kamu-özel işbirliği ile birlikte toplamda yatak sayımız 5 bin 350’ye ulaşmış durumda. Hemen hemen her ilçemizde devlet hastanesi yaptık. Devlet hastanesi olmayan ilçelerimizden bir tanesi de Mezitli’ydi. İnşallah çok yakın zamanda hizmete alarak Mezitli Devlet Hastanemizi de Mersin’imizin hizmetine sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Kratlı, 2026 yılı kamu yatırım programı kapsamında Mersin’in sağlık altyapısının daha da güçlendirileceğini belirterek, “2026 yılı kamu yatırım programına da yaklaşık 800 yeni ek yatak alarak Mersin’imizin sağlık altyapısını güçlendirmeye, vatandaşımızın sağlık hizmetine daha kolay, daha hızlı, daha konforlu bir şekilde ulaşımını sağlamak adına Mersin’imize sağlık yatırımlarımızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devam ettiriyoruz” dedi.

Mezitli Devlet Hastanesi özellikleri

Mezitli Devlet Hastanesinin fiziki ve teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Kratlı, hastanenin fiziki olarak 150 yataklı olduğunu, ihtiyaç halinde 200 yatağa kadar kapasitesinin artırılabileceğini söyledi. Yanında 50 ünitelik Ağız Diş Sağlığı Hastanesi bulunan kompleks; 10 ameliyathane, palyatif servisler, acil müdahale odaları ve 500 araçlık otopark ile donatılacak. Kratlı, cihazların geldiğinde tesisin günümüzün en modern cihazlarıyla donatılmış bir yaşam merkezi olacağını ifade etti.

Kıratlı, Mersin’in 2026 yılı itibarıyla sağlık yatırımları açısından Türkiye genelinde öne çıkan illerden biri olacağını ve kent genelinde birçok yeni hastane ile sağlık tesisinin yatırım programına alındığını sözlerine ekledi.

