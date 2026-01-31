Prof. Özkaya: Nipah Virüsü Türkiye İçin Risk Oluşturmuyor

Prof. Dr. Şevket Özkaya: "Nipah virüsü ülkemiz için risk oluşturmuyor"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Hindistan'da bildirilen nadir ve ölümcül Nipah virüsü vakalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, virüsün Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını söyledi.

Nipah hakkında kısa bilgi

Nipah virüsü, enfekte ettiği kişilerin yarısından fazlasında ölümle sonuçlanabilen son derece tehlikeli bir virüs olarak biliniyor. Prof. Dr. Özkaya, virüsün kızamıkla aynı virüs ailesine ait olduğunu ancak kızamık kadar bulaşıcı olmadığını, buna karşın daha ölümcül seyrettiğini belirtti.

Hayvanlardan insanlara bulaşıyor

Prof. Dr. Özkaya, Nipah'ın zoonotik bir virüs olduğunu vurguladı. Bulaşma çoğunlukla enfekte domuzlar veya meyve yarasaları ile doğrudan temas yoluyla gerçekleşiyor. Meyve yarasalarının idrarı veya tükürüğüyle kontamine olmuş meyve ve meyve ürünlerinin tüketilmesi de bulaşmaya neden olabiliyor. Ayrıca, virüsün yakın temas halinde insandan insana da geçebildiği kaydedildi.

Salgınlar Asya'da görülüyor

Nipah vakaları ağırlıklı olarak Bangladeş, Hindistan, Malezya, Filipinler ve Singapur gibi Asya ülkelerinde rapor ediliyor; bunun başlıca nedeni virüsü taşıyan meyve yarasalarının bu bölgelere özgü olması. Virüs genellikle yarasaların üreme dönemi ve hurma özsuyu hasat mevsimi olan Aralık-Mayıs ayları arasında daha sık görülüyor. Dünya genelinde Nipah vakaları oldukça nadirdir; 2024 yılı itibarıyla bildirilen toplam vaka sayısının yaklaşık 754 olduğu bildirildi.

Türkiye için risk yok

Prof. Dr. Özkaya'nın değerlendirmesi:

"Virüs, enfekte kişilerden çok yakın temas ve vücut sıvılarıyla bulaşabiliyor. Ülkemizde bu tür temasların yaygın olmaması nedeniyle risk söz konusu değil"

Belirtiler ve seyir

Kuluçka süresi 4 ila 14 gün arasında değişiyor. İlk belirtiler genellikle ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, kusma ve boğaz ağrısı gibi grip benzeri şikayetlerdir. Hastalığın büyük bir kısmında tablo hızla ilerleyebilir; bazı vakalarda koma gelişebiliyor ve solunum belirtileri görülebiliyor. Virüs, beyin dokusunu etkileyerek ciddi nörolojik hasara yol açabiliyor; hayatta kalanlarda uzun süreli yorgunluk ve sinir sistemiyle ilgili kalıcı sorunlar görülebiliyor.

Aşı ve tedavi durumu

Prof. Dr. Özkaya, Nipah virüsüne karşı onaylanmış bir aşı veya özel bir tedavi bulunmadığını belirtti. Tedavi destekleyici bakım şeklinde uygulanıyor; ağır vakalarda solunum desteği gerekebiliyor. Yüksek ölüm oranı ve salgın potansiyeli nedeniyle virüs küresel ölçekte yakından takip ediliyor. Önerilen en önemli önlemler, hayvandan insana bulaşma riskini azaltmak ve enfekte kişilerle temas sırasında enfeksiyon kontrol önlemlerine titizlikle uymaktır.

