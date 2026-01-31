Mersin-Adana YHT ile 25 Dakikaya İniyor

Mersin’i İç Anadolu ve Güneydoğu’ya bağlayacak Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi, hem yolcu hem de yük taşımacılığında bölgenin ulaşım haritasını değiştirmeye hazırlanıyor. Proje tamamlandığında Mersin-Adana arası 25 dakikaya, Mersin-Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya düşecek.

Projenin ekonomik ve lojistik katkısı

Proje, yolcu taşımacılığının ötesinde Mersin Limanı, serbest bölge ve organize sanayi bölgelerinin demiryolu entegrasyonunu güçlendirerek bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacak. Çukurova Uluslararası Havalimanı ile entegre edilen hat sayesinde havalimanına demiryolu ile hızlı ve konforlu erişim hedefleniyor.

Saha incelemesi ve takvim

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte Tarsus ilçesinde Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Heyet, yetkililerden son durum bilgisi aldı ve projenin belirlenen takvim doğrultusunda ilerlediğini gözlemledi.

İncelemelerin ardından Kıratlı şu değerlendirmeyi yaptı: "Biz Mersin’i otoyollarıyla, geçtiğimiz yıl açılan Çukurova Uluslararası Havalimanıyla, İç Anadolu bağlantı yolu, Akdeniz Sahil Yolu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu ve demiryolu ağıyla Türkiye’ye ve dünyaya bağlıyoruz".

Projenin etap takvimine ilişkin bilgi veren Kıratlı, yetkililerden alınan bilgilere göre Mersin-Adana etabının 2026 yılı sonunda, 2027 yılı başı itibarıyla hizmete alınmasının planlandığını belirtti: "Memnuniyet duyduğumuz tarihleri arkadaşlarımız bizimle paylaştı. İnşallah 2026 yılı sonunda Mersinli ve Adanalı hemşerilerimiz yüksek hızlı tren konforuyla seyahat etmeye başlayacak".

Zamandan tasarruf ve entegrasyon

Kıratlı, projenin sağlayacağı zaman avantajına dikkat çekerek şunları söyledi: "Bugün Mersin’den Gaziantep’e trenle yaklaşık 6 buçuk saate varan bir yolculuk söz konusu. Yüksek Hızlı Tren Projesi tamamlandığında bu süre 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bu, bölge için çok ciddi bir kazanım".

Projenin yolcu taşımasının yanı sıra banliyö hatları ve havalimanı bağlantılarıyla entegre bir ulaşım ağı oluşturacağı vurgulandı. Kıratlı, bu kapsamda "Dünyada sayılı havalimanlarında bulunan bir sistemden bahsediyoruz. Yüksek hızlı tren ve banliyö hatlarının geçtiği entegre bir yapı ile Mersin’den havalimanına demiryolu ile ulaşım sağlanacak. Bu hem daha güvenli hem de vatandaşlarımız açısından daha ekonomik olacak" dedi.

Sağlık yatırımları ve Mezitli Devlet Hastanesi

YHT sahasındaki incelemelerden önce yapımı süren Mezitli Devlet Hastanesi inşaat alanında da incelemelerde bulunan Kıratlı, hastanenin kısa süre içinde hizmete alınacağını ve Mersin’in sağlık altyapısına önemli katkı sunacağını belirtti. Kratlı, "Mersin’de geldiğimiz noktada kamu ve kamu-özel işbirliği ile birlikte toplamda yatak sayımız 5 bin 350’ye ulaşmış durumda. Hemen hemen her ilçemizde devlet hastanesi yaptık. Devlet hastanesi olmayan ilçelerimizden bir tanesi de Mezitli’ydi. İnşallah çok yakın zamanda hizmete alarak Mezitli Devlet Hastanemizi de Mersin’imizin hizmetine sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Kratlı ayrıca 2026 yılı yatırım programına ilişkin, "2026 yılı kamu yatırım programına da yaklaşık 800 yeni ek yatak alarak Mersin’imizin sağlık altyapısını güçlendirmeye, vatandaşımızın sağlık hizmetine daha kolay, daha hızlı, daha konforlu bir şekilde ulaşımını sağlamak adına Mersin’imize sağlık yatırımlarımızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devam ettiriyoruz" dedi.

Mezitli Devlet Hastanesinin teknik ve fiziksel özellikleri hakkında Kratlı’nın verdiği bilgiler ise şöyle: "Mezitli Devlet Hastanemiz fiziki olarak 150 yataklı ama ihtiyaç halinde 200 yatağa kadar kapasitesi arttırılabilen bir yapı. Yanında 50 ünitelik Ağız Diş Sağlığı Hastanesinin de olduğu bir kompleks içerisindeyiz. İçerisinde 10 ameliyathanesi, palyatif servisleri ve acil müdahale odaları bulunuyor. Cihazlar da geldiğinde günümüzün en modern cihazlarıyla donatılmış bir yaşam merkezi olacak. 500 araçlık otoparkı ve yeni bağlantı yollarıyla Mersin için marka projelerden biri".

Kıratlı, Mersin’in 2026 itibarıyla sağlık yatırımları açısından öne çıkan illerden biri olacağını ve kent genelinde çok sayıda yeni hastane ve sağlık tesisinin yatırım programına alındığını vurguladı.

Öne çıkan veriler: Mersin-Adana: 25 dakika; Mersin-Gaziantep: 2 saat 15 dakika; Mersin-Adana etabı hedef: 2026 sonu; Mezitli Devlet Hastanesi: 150 yatak (200’e kadar artırılabilir), 50 ünitelik Ağız Diş Sağlığı Hastanesi, 10 ameliyathane, 500 araçlık otopark.

