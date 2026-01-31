Söke Tarım Müdürlüğü Sazlı’da Kuzularda Küpeleme ve Veba Aşısı

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Sazlı Mahallesi'ndeki koyunculuk işletmesinde kuzuları küpeleyip veba hastalığına karşı aşı uyguladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:46
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:46
Hayvan sağlığı için kimliklendirme ve koruyucu aşı çalışması

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Sazlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir koyunculuk işletmesinde gerçekleştirdikleri çalışmada, kuzulara küpeleme işlemi yaptı ve veba hastalığına karşı aşı uyguladı.

Yapılan işlemle kuzular kimliklendirildi ve kayıt altına alındı. Ekipler, koruyucu aşı sayesinde hayvan sağlığının korunması ve olası ekonomik kayıpların önlenmesine katkı sağladıklarını bildirdi.

İlçe Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hayvan hastalıklarıyla mücadelenin etkin şekilde sürdürüldüğü vurgulanarak, yetiştiricilerin bu tür çalışmalara destek vermesinin hem hayvan sağlığı hem de ülke hayvancılığı bakımından büyük önem taşıdığı belirtildi.

