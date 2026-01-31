Söke Tarım Müdürlüğü Sazlı’da Kuzularda Küpeleme ve Veba Aşısı

Hayvan sağlığı için kimliklendirme ve koruyucu aşı çalışması

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Sazlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir koyunculuk işletmesinde gerçekleştirdikleri çalışmada, kuzulara küpeleme işlemi yaptı ve veba hastalığına karşı aşı uyguladı.

Yapılan işlemle kuzular kimliklendirildi ve kayıt altına alındı. Ekipler, koruyucu aşı sayesinde hayvan sağlığının korunması ve olası ekonomik kayıpların önlenmesine katkı sağladıklarını bildirdi.

İlçe Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hayvan hastalıklarıyla mücadelenin etkin şekilde sürdürüldüğü vurgulanarak, yetiştiricilerin bu tür çalışmalara destek vermesinin hem hayvan sağlığı hem de ülke hayvancılığı bakımından büyük önem taşıdığı belirtildi.

SÖKE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN SAZLI MAHALLESİ’NDE BULUNAN KOYUNCULUK İŞLETMESİNDEKİ KUZULARA KÜPELEME İŞLEMİ YAPILARAK VEBA HASTALIĞINA KARŞI AŞI UYGULANDI.