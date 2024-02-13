Erzincan'da maden çöktü: Göçük altında kalan işçiler var

İliç ilçesinde altın madeni olan geniş bir bölgede toprak kayması oldu. Erzincan'da yaşanan bu olay, büyük bir heyelanı da beraberinde getirdi.



Altın madeni olan Çöpler köyünde geniş bir bölgede toprak kayması oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildi. Toprak altında insanların kalmış olabileceği düşünülerek ekipler, bölgede çalışma başlattı. Vali Hamza Aydoğdu, toprak kaymasının meydana geldiği bölgeye gitti.

Göçük altında işçilerin olduğu bilgisi aktarıldı. Olay yerine çok sayıda ekipler yönlendirildi.