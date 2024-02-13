Bist 100
9.057,65 1%
DOLAR
30,73 0,05%
EURO
32,97 -0,47%
ALTIN
1.976,56 -0,93%

Erzincan'da maden çöktü: Göçük altında kalan işçiler var

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan madenin çöktüğü bilgisi paylaşıldı. İşçilerin göçük altında kaldığı bilgisine ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 16:22
Erzincan'da maden çöktü: Göçük altında kalan işçiler var

İliç ilçesinde altın madeni olan geniş bir bölgede toprak kayması oldu. Erzincan'da yaşanan bu olay, büyük bir heyelanı da beraberinde getirdi.

Altın madeni olan Çöpler köyünde geniş bir bölgede toprak kayması oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildi. Toprak altında insanların kalmış olabileceği düşünülerek ekipler, bölgede çalışma başlattı. Vali Hamza Aydoğdu, toprak kaymasının meydana geldiği bölgeye gitti.

Göçük altında işçilerin olduğu bilgisi aktarıldı. Olay yerine çok sayıda ekipler yönlendirildi.

İLGİLİ HABERLER

Bugün kurulan pazarlarda elmanın kilogramı 40 TL’yi buldu! Vatandaş ne diyeceğini şaşırdı

Bugün kurulan pazarlarda elmanın kilogramı 40 TL’yi buldu! Vatandaş ne diyeceğini şaşırdı

Evi olana devlet kıyağı geldi! Ev sahipleri o masraftan tamamen kurtuldu!

Evi olana devlet kıyağı geldi! Ev sahipleri o masraftan tamamen kurtuldu!

Gram altını olanları pusuya geçiren tüyo az önce Hatice Kolçak'tan geldi! Beklediği yeni rakamı paylaştı

Gram altını olanları pusuya geçiren tüyo az önce Hatice Kolçak'tan geldi! Beklediği yeni rakamı paylaştı

Uygun fiyatta deterjan kopyalayanlar koştur koştur o markete gidecek! Çamaşır bulaşık hangi deterjanı ararsanız indirimde

Uygun fiyatta deterjan kopyalayanlar koştur koştur o markete gidecek! Çamaşır bulaşık hangi deterjanı ararsanız indirimde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekliliği kaçıranlara yeni şans! Tek şartla o kişiler de emekli olacak
2
Evi olana devlet kıyağı geldi! Ev sahipleri o masraftan tamamen kurtuldu!
3
Çalışan herkese tazminat hakkı doğdu! e-Devlet'ten kontrol edin: Binlerce liralık alacağınız var
4
DEM Parti Diyarbakır belediye başkan adayları gözaltına alındı
5
Yunanistan'da Adliye Sarayı'na gönderilen patlayıcı endişesi hala sürüyor
6
Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tugay Adıyaman'da görevi başında yüksekten düşerek şehit oldu
7
İstanbul Üniversitesi'nin ziyaretçilere açılması isyan ettirdi: Öğrenciler 'ziyaretçi'lerden endişe duyuyor

Lahana, elma, salatalık indirimli satışta! 6 TL’den başlayan fiyatlar 15 Şubat’a kadar devam edecek

Savunma Sanayii Başkanlığı yüksek maaş ve yüksek KPSS puanıyla uzman yardımcılar alımı yapıyor

Emekli bayram ikramiyesi tutarı! Ne 3 bin ne 5 bin tam 15 bin lira açıklandı

Emekliliği kaçıranlara yeni şans! Tek şartla o kişiler de emekli olacak

Resimdeki hatayı 1 haftadır bulan çıkmadı: Görsel zeka testindeki hatayı 7 saniyede bulabilirseniz yüksek IQ'ya sahipsiniz

Uygun fiyatta deterjan kopyalayanlar koştur koştur o markete gidecek! Çamaşır bulaşık hangi deterjanı ararsanız indirimde

Soğanın kilogramı 8 TL’ye, kestanenin kilogramı 89 TL'ye düşüyor! Yarın indirimin son günü

Ankara'da ev alacağınız fiyata kocaman bina alacaksınız! Satışa çıkmasına son bir gün kaldı

Lise Mezunu ve 55 KPSS Puanıyla Üniversitede İş İmkanı! Büro Personeli, Soför ve Tekniker Alımı Yapılıyor

Evi olana devlet kıyağı geldi! Ev sahipleri o masraftan tamamen kurtuldu!

Gram altını olanları pusuya geçiren tüyo az önce Hatice Kolçak'tan geldi! Beklediği yeni rakamı paylaştı

Bugün kurulan pazarlarda elmanın kilogramı 40 TL’yi buldu! Vatandaş ne diyeceğini şaşırdı