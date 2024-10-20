Erzincan'da Otomobilin Sürüye Çarpması: 17 Koyun Telef, 6 Yaralı

Erzincan'da Kaza Bilançosu

Erzincanlı vatandaşlar, yolda meydana gelen bir kaza sonucu üzücü bir olayla karşılaştı. Bir otomobilin hayvan sürüsüne çarpması sonucunda toplamda 17 koyun telef oldu.

Kaza Detayları

Olay, Mehmet G. tarafından kullanılan 24 AAF 457 plakalı aracın, Mercan beldesi çıkışında, sürü sahibi M.T.'ye ait küçükbaş hayvanlara çarpmasıyla yaşandı. Kazada otomobilin içinde bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yaralanan kişiler, H.G, F.G, O.G, S.G. ve F.S., acil ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı.

Güvenlik Önlemleri ve Temizlik Çalışmaları

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde yeniden açma çalışmalarına başladı. Kazanın olduğu bölgedeki temizlik işlemleri sonrasında yollar tekrar trafiğe açıldı.

Erzincan’da otomobilin sürüye çarpması sonucu 17 koyun telef oldu, araçtaki 6 kişi yaralandı.