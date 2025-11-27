Erzincan’da 'Şemsiyeli Sokak' İnönü Mahallesi’nde İlgi Odağı

Erzincan İnönü Mahallesi'ndeki kütüphane önündeki sokak rengârenk şemsiyelerle donatıldı; yeni fotoğraf noktası sosyal medyada ilgi görüyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 06:42
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 06:42
Erzincan’da 'Şemsiyeli Sokak' İnönü Mahallesi’nde İlgi Odağı

Erzincan’da 'Şemsiyeli Sokak' İnönü Mahallesi’nde İlgi Odağı

İnönü Mahallesi'nde estetik dokunuş

Erzincan’ın İnönü Mahallesinde, Erzincan İlk Halk Kütüphanesi önündeki sokak, rengârenk şemsiyelerle kaplanarak kent estetiğine yeni bir soluk kazandırdı.

Sokak boyunca tel halatlara asılan onlarca şemsiye, bölgeye canlılık katarken vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Kısa sürede şehrin yeni fotoğraf noktası hâline gelen 'şemsiyeli sokak', özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla Erzincan’ın tanıtımına katkı sağlıyor.

Sokağı gezmeye gelen vatandaşlardan Yaren Aksu, gördükleri manzaradan memnun olduklarını belirterek şunları söyledi: 'Memleketimiz çok güzel, kalabalıktan ve stresten uzak olduğu için tercih ettik. Bugün bu sokağı geziyorduk, gerçekten çok güzel olmuş. Rengârenk bir güzelliği var. Biz de durup bir özçekim yaptık. Emeği geçenlerin eline sağlık.'

Projenin uygulandığı alanı inceleyen Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da Erzincan İlk Halk Kütüphanesi önünde 'şemsiyeli sokak'ta değerlendirmelerde bulundu.

ERZİNCAN'DA RENGÂRENK ŞEMSİYELERLE KAPLANAN SOKAK İLGİ GÖRÜYOR

ERZİNCAN'DA RENGÂRENK ŞEMSİYELERLE KAPLANAN SOKAK İLGİ GÖRÜYOR

ERZİNCAN'DA RENGÂRENK ŞEMSİYELERLE KAPLANAN SOKAK İLGİ GÖRÜYOR

İLGİLİ HABERLER

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Şüpheli 29 Yaşındaki Rahmanullah Lakanwal
2
Lüleburgaz’da Semt Pazarı Denetimi: Etiket ve Hijyen Kontrolleri
3
Akra'da asker alımı izdihamı: 6 ölü, 22 yaralı
4
Zafer Sırakaya Aydın'da: "Gazze'nin Hesabını Vermeye Mukellefiz"
5
Göç ve Diaspora Vakfı'ndan Suriye Raporları: Eğitim ve Yeniden Yapılanma
6
Erzincan’da 'Şemsiyeli Sokak' İnönü Mahallesi’nde İlgi Odağı

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti