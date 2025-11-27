Erzincan’da 'Şemsiyeli Sokak' İnönü Mahallesi’nde İlgi Odağı

İnönü Mahallesi'nde estetik dokunuş

Erzincan’ın İnönü Mahallesinde, Erzincan İlk Halk Kütüphanesi önündeki sokak, rengârenk şemsiyelerle kaplanarak kent estetiğine yeni bir soluk kazandırdı.

Sokak boyunca tel halatlara asılan onlarca şemsiye, bölgeye canlılık katarken vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Kısa sürede şehrin yeni fotoğraf noktası hâline gelen 'şemsiyeli sokak', özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla Erzincan’ın tanıtımına katkı sağlıyor.

Sokağı gezmeye gelen vatandaşlardan Yaren Aksu, gördükleri manzaradan memnun olduklarını belirterek şunları söyledi: 'Memleketimiz çok güzel, kalabalıktan ve stresten uzak olduğu için tercih ettik. Bugün bu sokağı geziyorduk, gerçekten çok güzel olmuş. Rengârenk bir güzelliği var. Biz de durup bir özçekim yaptık. Emeği geçenlerin eline sağlık.'

Projenin uygulandığı alanı inceleyen Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da Erzincan İlk Halk Kütüphanesi önünde 'şemsiyeli sokak'ta değerlendirmelerde bulundu.

