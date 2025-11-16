Erzincan'da Sıcak Buluşma: Vali Hamza Aydoğdu Minik Beyza'yı Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Dörtyol'da karşılaştığı minik Beyza'yı evinde ziyaret ederek hediyeler verdi ve aileye teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 09:48
Dörtyol'da başlayan nezaket ziyarete dönüştü

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, geçtiğimiz hafta Dörtyol’da karşılaştığı ve kendisini evlerine davet eden minik Beyza'yı ziyaret etti.

Vali Aydoğdu, Beyza ve ailesiyle evlerinde bir süre sohbet ederek küçük kıza çeşitli hediyeler takdim etti. Samimi atmosferde gerçekleşen ziyarette Aydoğdu, misafirperverliklerinden dolayı Erdoğan ailesine teşekkür etti.

Ziyaret sırasında aile kurumunun önemine dikkat çeken Vali Aydoğdu, "Aile insanın ilk mektebidir. Sevgi orada öğrenilir, edep orada şekillenir. Beyza’da gördüğümüz her güzellik ailesinin yüreğinden süzülen terbiyenin bir yansımasıdır." dedi.

Vali Aydoğdu, Beyza ile ilk karşılaştıkları anda küçük kızın kendisini çaya davet ederek "Ne zaman müsait olursan gelebilirsin" sözleriyle büyük bir nezaket gösterdiğini belirtti. Bu sözlerin kendisini derinden etkilediğini ifade eden Aydoğdu, "4,5 yaşındaki bir çocuğun masumiyeti ve zarafeti bazen hayatın yorgunluğunu alır." dedi.

Beyza’nın uyku saatinin 21.30 olduğunu öğrenen Vali Aydoğdu, aileyi rahatsız etmemek adına ziyareti 19.00a aldıklarını da paylaştı.

Ziyaret, sıcak ve samimi sohbetlerin ardından sona erdi. Vali Aydoğdu, küçük Beyza için "Allah seni nazarlardan saklasın" diyerek temennilerde bulundu.

