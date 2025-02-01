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Erzincan'da Terör Propagandası Yapılan 2 Zanlı Tutuklandı

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 2 şüpheli Erzincan'da tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 16:11
Erzincan'da Terör Propagandası Yapılan 2 Zanlı Tutuklandı

Erzincan'da Terör Propagandası Yapan İki Şüpheli Tutuklandı

Erzincan'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiası ile gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, bu operasyonun terörle mücadele çalışmalarının bir parçası olduğunu bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda sosyal paylaşım sitelerinde PKK ve DEAŞ örgütlerinin propagandasını yürüten D.A.P. ve D.K. adlı şahıslar tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu süreç, Erzincan'da terörle mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Erzincan'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2...

Erzincan'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2...

Erzincan'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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