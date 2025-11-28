Erzincan’da Yoğun Sis ve Kırağı: Görüş 20 Metreye Düştü

Erzincan sabahı sis, pus ve kırağıyla karşıladı; görüş yer yer 20 metreye düştü, araç camları buzlandı, sıcaklık gece -4 dereceye indi.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:25
Sis kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi

Erzincan güne sis, pus ve kırağı ile uyandı. Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sis, günlük yaşamı ve ulaşımı zorlaştırdı.

Yoğun sis sürücülere güç anlar yaşattı; bazı noktalarla görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü bildirildi. Mesailerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, dikkatli davranarak iş yerlerine ulaşmaya çalıştı.

Soğuk havanın etkisiyle yol kenarındaki ağaçların dalları kırağı tuttu. Gece sıcaklığının eksi 4 dereceye düştüğü kentte, sabah erken saatlerde dışarı çıkan vatandaşlar araçlarının camlarının buzlanmasıyla karşılaştı.

Vatandaşlar, araçların ısınması ve camların buzunun çözülebilmesi için yaklaşık 15 dakika harcadı. Erzincan’ı örten sis, uzun süre etkisini sürdürdü.

