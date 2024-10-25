Erzincan'daki Trafik Kazasında Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Erzincan'da Trafik Kazası

Erzincan'da meydana gelen ağır bir trafik kazasında, bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu üç kişi yaşamını yitirdi ve bir kişi de ağır yaralandı.

Kaza Detayları

Ahmet Subaşı yönetimindeki SG AS 3850 yabancı plakalı otomobil, Güngör Kahraman tarafından yönetilen 41 ZB 462 plakalı tır ile çarpıştı. Olay, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkisinde gerçekleşti.

Olay Yerinde Müdahale

Kaza ihbarı üzerine olay yerine hemen polis, jandarma, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu Ahmet Subaşı'nın yanı sıra otomobilde bulunan iki kişi de hayatını kaybederken, İlayda Subaşı ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralının Durumu

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralının sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.