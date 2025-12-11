DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
49,94 -0,24%
ALTIN
5.769,02 0,45%
BITCOIN
3.842.777,02 2,38%

Manavgat'ta Motosikletle Otomobil Çarpıştı — Sürücü Yaralandı

Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Tolga B.A. yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 10:03
Manavgat'ta Motosikletle Otomobil Çarpıştı — Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta motosiklet ve otomobil çarpıştı

Kaza Ayrıntıları

Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı; motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1060 Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Tolga B.A. yönetimindeki 07 BRR 588 plakalı motosiklet ile Halis D. idaresindeki 07 BBB 152 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Tolga B.A., olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Soruşturma

Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİ ZÜBEYDE HANIM CADDESİ EVİN PANSİYON KAVŞAĞINDA MOTOSİKLET İLE...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİ ZÜBEYDE HANIM CADDESİ EVİN PANSİYON KAVŞAĞINDA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA BİR KİŞİ YARALANDI. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİ ZÜBEYDE HANIM CADDESİ EVİN PANSİYON KAVŞAĞINDA MOTOSİKLET İLE...

İLGİLİ HABERLER

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?
2
Keçiören Belediyesi'nden Yaka Kameralı Pazar Denetimleri: 7/24 Şeffaflık ve Güven
3
5. Mucize Organ Beyin Sempozyumu'nda İnme ve Guillain-Barre İyileşme Öyküleri
4
Eskişehir'de Özel Bireyler 'Engelsiz Yaşam' Etkinliğinde Dron Deneyimi
5
Antalya Kepez'de Daire Yangını: 3'ü Çocuk 4 Kişi Dumandan Etkilendi
6
Adana'da 'Valilikte çalışıyorum' diyerek 78 bin ve 20 bin TL'lik ürün aldı, ödeme yapmadığı iddia edildi
7
Tunceli’de 10 Yıl Aradan Sonra Tiroid Ameliyatı Yapıldı

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027