Manavgat'ta Motosikletle Otomobil Çarpıştı — Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta motosiklet ve otomobil çarpıştı
Kaza Ayrıntıları
Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı; motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1060 Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Tolga B.A. yönetimindeki 07 BRR 588 plakalı motosiklet ile Halis D. idaresindeki 07 BBB 152 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Tolga B.A., olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü.
Soruşturma
Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
