Susurluk'ta Düğünde Kavga: Kültür Düğün Salonunda Gerilim

Susurluk'ta Belediye Kültür Düğün Salonunda çıkan tartışma kavgaya dönüştü; polis müdahale etti, taraflar karakola götürüldü ve soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 10:00
Olayın Detayları

Susurluk'ta dün akşam iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İlçe merkezinde Belediye Kültür Düğün Salonunda gerçekleşen olayda tarafların tartışması kontrolden çıkınca yoldan geçen araçlar da olayların arasında kaldı.

Polis Müdahalesi ve Soruşturma

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri müdahale etti. Taraflar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kavganın çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı; soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için vatandaşlara sağduyulu olmaları çağrısında bulundu.

