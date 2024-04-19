Bist 100
9.453,14 0%
DOLAR
32,59 0,35%
EURO
34,81 0,19%
ALTIN
2.486,23 0,57%

Erzincan İliç maden faciası sonrası yapılan kazıda, 1 işçinin daha cansız bedeni bulundu

İliç’te meydana gelen maden faciasının 67. gününde, toprak altında kalan bir işçinin daha cansız bedeni bulundu.

Yayın Tarihi: 19.04.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 11:41
Erzincan İliç maden faciası sonrası yapılan kazıda, 1 işçinin daha cansız bedeni bulundu

Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciası sonrasında, bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, toprak altında ezilmiş olan bir araca da ulaşıldı. Toprak altında bulunmuş olan cansız bedenin Adnan Keklik’e ait olduğu ve Keklik’in araçta yer aldığı tahmin ediliyor.

Yapılan inceleme sonucunda, bulunan işçiye dair kimlik belirlemeleri yapılacak.

13 Şubat’ta meydana gelen korkunç kaza sonrasında 9 işçi toprak altında kalmıştı. Facianın üzerinden 66 gün geçmesine rağmen, yalnızca 2 işçinin cansız bedenine ulaşılabildi. Diğer 7 işçi için ise arama çalışmaları devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Hesabını açan 4 güne 100.000 TL kazanacak! Tek tıkla aktif etmeniz yeterli

KPSS şartı kaldırıldı! Sahil Güvenlik Komutanlığı 3 şarta göre personel alımı yapacak

Vakıfbank emekliye gözünü bile kırpmadan 112.000 TL nakit veriyor

Ortalık yangın yerine dönecek! O ile 6 gün bir damla su akmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Hesabını açan 4 güne 100.000 TL kazanacak! Tek tıkla aktif etmeniz yeterli

Vatandaş kombileri körükleyecek! Kar kış kıyamet geri dönüyor

3 banka ortalığı karıştıracak fırsatı ATEŞLEDİ! 33.333 TL destek ödemesi yatırılıyor

Yastık altında parası olan anında değerlendirsin! 8.071 TL ödeme yapılacak

Vakıfbank emekliye gözünü bile kırpmadan 112.000 TL nakit veriyor

Sadece Ziraat Bankası müşterisine 400 TL ödeme! Alışverişiniz bedavaya gelecek

O market tüm ürünleri zararına satışa çıkarttı! Millet yarı fiyatına kasa kasa alıyor

Sadece kredi kartı olan müjde! Nisan bitmeden 9300 TL geri ödeme yapılacak

Ortalık yangın yerine dönecek! O ile 6 gün bir damla su akmayacak

Kiracılar artık ev sahibi oluyor! TOKİ’den bile az ödeme yaparak eviniz hazır

Parayı seven sakın satmasın! O yatırım aracı milyarder yapacak

KPSS şartı kaldırıldı! Sahil Güvenlik Komutanlığı 3 şarta göre personel alımı yapacak