Erzincan İliç maden faciası sonrası yapılan kazıda, 1 işçinin daha cansız bedeni bulundu

Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciası sonrasında, bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, toprak altında ezilmiş olan bir araca da ulaşıldı. Toprak altında bulunmuş olan cansız bedenin Adnan Keklik’e ait olduğu ve Keklik’in araçta yer aldığı tahmin ediliyor.

Yapılan inceleme sonucunda, bulunan işçiye dair kimlik belirlemeleri yapılacak.

13 Şubat’ta meydana gelen korkunç kaza sonrasında 9 işçi toprak altında kalmıştı. Facianın üzerinden 66 gün geçmesine rağmen, yalnızca 2 işçinin cansız bedenine ulaşılabildi. Diğer 7 işçi için ise arama çalışmaları devam edecek.