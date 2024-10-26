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Erzincan Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzincan'daki trafik kazasında yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri Kayseri'de defnedildi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 19:10
Erzincan Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzincan'daki Trafik Kazası Felaketi

Erzincan'da meydana gelen trajik bir trafik kazasında ölen 3 kişilik ailenin cenazeleri, memleketleri Kayseri'de toprağa verildi. Olay, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkiinde yaşandı.

Kaza Detayları

İncelenen bilgilere göre, Ahmet Subaşı'nın kullandığı SG AS 3850 yabancı plakalı otomobil, Güngör Kahraman'ın idaresindeki 41 ZB 462 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada, Ahmet Subaşı, oğlu Efe Berke Subaşı ve yakınları Sümeyye Patat hayatını kaybetti. Araçtaki bir başka yolcu olan İlayda Subaşı ise yaralandı.

Cenaze Töreni

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yakınları tarafından Kayseri'ye götürüldü. Sümeyye Patat'ın cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedilirken; Ahmet ve Efe Berke Subaşı'nın cenazeleri de Cırgalan Mahalle Mezarlığı'nda kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Düğün Hazırlıkları

Sümeyye Patat ile Efe Berke Subaşı'nın nişanlı olduğu ve Erzincan'da yapılan askerliğini tamamlayan Efe'nin, evlilik planları yaptığı öğrenildi. Yakınları, kazanın ardından büyük bir derin üzüntü içerisinde.

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