Erzincan Valisi Aydoğdu, Kurban Bayramı'nda Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kurban Bayramı’nın huzurlu geçmesi için görev başındaki güvenlik güçlerini ziyaret etti. Vali Aydoğdu, polis ve jandarma ekipleriyle bir araya gelerek bayram süresince alınan güvenlik tedbirlerini denetledi.

Özellikle Erzincan-Erzurum kara yolu üzerindeki Akyazı ve Mertekli uygulama noktalarında yapılan çalışmaları inceleyen Aydoğdu, güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Vali Aydoğdu, bayramda görevlerini sürdüren güvenlik güçlerinin bayramını kutlayarak, ülkenin güvenliği için verdikleri hizmetler için kendilerine teşekkür etti. Ziyaret sırasında, araçlarıyla seyahat eden vatandaşların da bayramını tebrik eden Vali, trafik kurallarına uymaları gerektiğini hatırlattı.

Vali Aydoğdu’ya, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba eşlik etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kurban Bayramı'nda görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Polis ve jandarma ekipleriyle bir araya gelen Aydoğdu, bayram süresince alınan tedbirler kapsamında Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı ile Mertekli uygulama noktasındaki çalışmaları denetledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kurban Bayramı'nda görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Polis ve jandarma ekipleriyle bir araya gelen Aydoğdu, bayram süresince alınan tedbirler kapsamında Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı ile Mertekli uygulama noktasındaki çalışmaları denetledi.