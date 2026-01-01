Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Yeni Yıla Hastanede Girdi

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde yılbaşı ziyareti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yılbaşı gecesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ni ziyaret ederek acil serviste tedavi gören hastalar ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Ziyarette, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve birim amirleri de yer aldı.

Vali Aydoğdu, acil servisteki hastalar ve yakınlarıyla yakından ilgilenip geçmiş olsun dileklerini iletti ve yeni yıllarını kutladı. Tedavi süreçleri hakkında bilgi almak üzere Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve görevli doktorlarla görüşen Aydoğdu, tüm hastalara acil şifalar diledi.

Ziyaret kapsamında doktor, hemşire ve diğer sağlık personeliyle de sohbet eden Vali Aydoğdu, fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayarak emekleri için teşekkür etti.

