Vali Mustafa Eldivan'dan Sağlık Çalışanlarına Yeni Yıl Ziyareti

Vali Mustafa Eldivan, Bayburt Devlet Hastanesi ve İl Ambulans Servisi Başhekimliğindeki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı ve teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 09:42
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 09:42
Ziyaretin Detayları

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Devlet Hastanesi ve İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Ziyarette, Eldivan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı ve görevlerindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Acil polikliniğinde tedavi gören vatandaşları da ziyaret eden Eldivan, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eldivan, sağlık hizmetlerinin 7/24 esasına göre büyük bir özveriyle yürütüldüğünü vurgulayarak, görev başındaki personele kolaylıklar diledi.

Personelle bir süre sohbet eden Vali Eldivan, sağlık alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve ilgili birimlerle değerlendirmelerde bulundu.

