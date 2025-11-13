Erzurum’a Kar Uyarısı: Yüksek Kesimlere Karla Karışık Yağmur Bekleniyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden hava tahmini

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Erzurum’un yüksek kesimleri için kar uyarısı yayınladı.

Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek; öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi, öğle saatlerinden sonra ise yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji, Erzurum’da hafta sonuna kadar yağış beklendiğini belirtti.

