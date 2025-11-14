Erzurum'da bin 273 paket kaçak sigara ele geçirildi

Erzurum'da KOM Şube Müdürlüğü'nün operasyonunda bin 273 paket kaçak sigara, 150 paket elektronik sigara tütünü ve 50 kaçak e-sigara ele geçirildi; şüpheli G.Ö. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 16:41
Operasyon detayları ve gözaltı

Erzurum'da KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, bin 273 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı (Sigara Kaçakçılığı) konulu projeli dosya kapsamında, dosya sürecinde yapılan toplam 5 yakalamada bin 273 paket gümrük kaçağı sigara, 150 paket gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü ve 50 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli G.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

