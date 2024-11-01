Erzurum'da Deprem Gerçeği Paneli Gerçekleştirildi

Erzurum'da 'Deprem Gerçeği ve Erzurum' Paneli Düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ve Erzurum Kalkınma Vakfı iş birliğiyle 28. Sultan Sekisi Toplantısı kapsamında 'Deprem Gerçeği ve Erzurum' konulu panel gerçekleştirildi. Panel, Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda yapıldı.

Moderatör ve Konuşmacılar

Panelin moderatörlüğünü ETÜ Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlker Kazaz üstlendi. Panelde, ETÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, 1800'lü yıllardan Cumhuriyet dönemine kadar Erzurum'da meydana gelen depremler hakkında bilgi verdi.

Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özer, ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Dilek Okuyucu ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Melikşah Turan da panelde sunumlar gerçekleştirdi.

Depreme Hazırlık ve Önlemler

Doç. Dr. Çağlar Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden bahsederek, depremler sonrası ilgili kurumların bilimsel araştırma ve stres analizlerini düzenli olarak yaptığını vurguladı. Özer, konuşmasında, "Deprem zararlarının en aza indirilmesi için çeşitli parametrelerin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Yerleşim alanlarının detaylı şekilde incelenmesi, uygun yapı tasarımlarının yapılması ve teknolojinin etkin kullanılması bu süreçte oldukça önemli", dedi.

Panelin Katılımcıları

Panele Erzurum Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, çeşitli kurum müdürleri, Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Erzurum'da "Deprem Gerçeği ve Erzurum" konulu panel düzenlendi. Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ve Erzurum Kalkınma Vakfınca 28. Sultan Sekisi Toplantısı kapsamında Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, ETÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, konuşma yaptı.

Erzurum'da "Deprem Gerçeği ve Erzurum" konulu panel düzenlendi. Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ve Erzurum Kalkınma Vakfınca 28. Sultan Sekisi Toplantısı kapsamında Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, ETÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, konuşma yaptı.