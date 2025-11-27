Erzurum'da Doğal Gaz Patlaması: 2 Katlı Bina Çöktü, 1 Yaralı

Erzurum sabah saatlerinde doğal gaz kaynaklı bir patlamayla sarsıldı. Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi Raif Efendi Sokak üzerindeki 2 katlı bir evin önünden geçen doğalgaz hattında meydana gelen patlamada bina çöktü ve 1 kişi yaralandı.

Olay Yeri ve Yaralı

Patlama sırasında evde bulunan Mustafa Algan yaralandı. Algan, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası çıkan yangın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından kontrol altına alındı ve polis, patlama riskine karşı sokağı araç trafiğine kapattı.

Sızıntı İhbarları ve Tahliyeler

Kentte dün geceden bu yana bazı semtlerde yaşanan doğal gaz kesintilerinin ardından sabaha patlamayla uyunmasıyla birlikte, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne şehrin farklı noktalarından doğal gaz sızıntısı ihbarları ulaştı. Gaz tedariki yapan firma ekipleri bazı ihbarlara ulaşmada güçlük yaşadı.

İhbarlar üzerine Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi'ndeki 12 Mart İlkokulu öğrencileri tedbir amacıyla tahliye edildi. Ayrıca Palandöken ilçesindeki Müftü Solakzade Kur’an Kursu da sızıntı şüphesi nedeniyle boşaltıldı; yakınındaki okulda ise eğitime devam edildi.

Firma Açıklaması Bekleniyor

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, doğal gaz dağıtımı yapan firma tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

