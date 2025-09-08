Erzurum'da Fahiş Fiyat ve Etiket Denetimi

Denetimin Kapsamı ve Amaç

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Erzurum'da perakende satılan ürünlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Denetimler, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi ile Tüketicinin Korunması kanunları kapsamında yapıldı.

İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri kentteki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiketlerini inceledi. Ekipler, raf etiketleri ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını tespit ederek, etiketi bulunmayan ya da kasa ile etiket fiyatı arasında fark olan ürünleri özel olarak kontrol etti.

Yetkililerin Açıklaması ve Uygulanan İşlemler

İl Ticaret Müdür Vekili Hüseyin Yücel: "Vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini koruma adına fiyat etiketi ve fahiş fiyat denetimleri..."

Yücel denetimlerin her gün yapıldığını belirterek, aykırılık tespit edildiğinde gereken işlemlerin uygulandığını söyledi. Etiket denetiminde ürünün etiketinin olup olmadığı ile kasa ve raf fiyatı arasındaki uygunluğun dikkatle kontrol edildiğini vurguladı.

Yücel, denetim sürecini şöyle aktardı: "Fahiş fiyattaysa ürün bilgilerini alıp firmadan geriye dönük 3 aylık alış-satış faturalarını alıp düzenleyip bakanlığımızın İç Ticaret Genel Müdürlüğü Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderiyoruz. Erzurum'da yılın 8 ayında 3 bin 708 firmada 16 bin 710 ürün denetledik, aykırılık olanlara gerekli idari para cezası uygulanmaktadır. Okulların da açılmasıyla kırtasiye denetimlerimiz hızla devam etmektedir. Vatandaşlarımızın alış-veriş yaparken gördükleri aykırılıkları ALO 175 Tüketici Hattı ile CİMER üzerinden veya bizzat İl Müdürlüğümüze gelerek bildirebilirler. Vatandaşlarımız rafta etiket yoksa ya da raf kasa arası fiyatta farklılık görmüşse, bunların görsellerini alarak müracaat ederlerse daha iyi olur. Denetimlerimiz hızla devam edecektir."

Vatandaşlara Çağrı

Yetkililer, tüketicilerin raf ve kasa fiyatı arasındaki tutarsızlıkları görsellerle belgeleyerek ALO 175, CİMER veya doğrudan İl Müdürlüğü üzerinden bildirmelerini istedi. Denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

