Erzurum'da Sağlıkçılar Gazze İçin 94. Haftada Yürüdü

Hekimler ve tıp öğrencileri Lala Paşa Camisi önünden yürüdü

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkat çekmek amacıyla düzenledikleri sessiz yürüyüşü 94. haftada da sürdürdü.

Kent merkezinde Lala Paşa Camisi önünde bir araya gelen tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Katılımcılar adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yusuf Çiftçi, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilere rahmet diledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Gazze için işlenen zulmü duyurmak, halkımızı boykota davet etmek ve mazlumların sesi olmak için buradayız."

Çiftçi, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"22 aydan uzun süredir süregelen saldırıları, açlık ve bombalara maruz kalan çocukları, hedef alınan hastaneleri, okulları, camileri hatırlatmak için buradayız. Çocuğunu toprağa gömerken şikayet etmek yerine ellerini açıp 'Allah'ım bizden razı olana kadar kanımızı almaya devam et' diye dua ettiğini gördüğümüz için Gazzeli anne ve kadınlara minnettarız. Ölümün bir son olmadığına, inananların asla yenilmeyeceklerini bize gösterdikleri için Gazze'nin adamlarına minnettarız."

Yürüyüş, katılımcıların barış ve insan hakları vurgusuyla sona erdi.

