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Erzurum'da Traktör Devrilmesi: 11 Yaralı

İspir'de meydana gelen traktör kazasında 11 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 18:03
Erzurum'da Traktör Devrilmesi: 11 Yaralı

Erzurum İspir'de Traktör Devrildi

Erzurum'un İspir ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Cibali Mahallesi'nde meydana geldi.

Kaza Detayları

Olay, Memet Gürler'in yönetimindeki 29 AC 572 plakalı traktör rampada devrildi. Kazanın ardından traktörün arkasındaki römorkta bulunan 11 kişi yaralandı.

Yardım Çalışmaları

Kaza sonrası acil durum çağrısı yapılması üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olaya intikal etti. Yaralılara, sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından, Erzurum ve Bayburt’taki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaralıların durumu hakkında henüz bir bilgi paylaşımı yapılmadı.

Erzurum'un İspir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Erzurum'un İspir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Erzurum'un İspir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Erzurum'un İspir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Erzurum'un İspir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Erzurum'un İspir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Erzurum'un İspir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Erzurum'un İspir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Erzurum'un İspir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Erzurum'un İspir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

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