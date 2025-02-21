Erzurum'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 37 Yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen kazada, Gültekin Yolcu (62) idaresindeki 34 KKC 356 plakalı yolcu otobüsü, Ağrı'dan Erzurum istikametine giderken devrildi. Kaza, gece saatlerinde Velibaba mevkiinde bariyere çarparak başladı.

Otobüs yoldan çıkarak araziye devrilirken, otobüsün sürücüsü ve 36 yolcu yaralandı. Olayın hemen ardından, kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Kazanın gerçekleştiği bölgede, kar ve buzlanmanın etkili olduğu öğrenildi.

Horasan Kaymakamlığı'ndan Geçmiş Olsun Mesajı

Horasan Kaymakamlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İlçemizde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 37 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 37 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.