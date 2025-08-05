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Erzurum'daki Güzellik Merkezinde Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Erzurum'da bir güzellik merkezinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 11:20
Erzurum'daki Güzellik Merkezinde Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Erzurum'daki Güzellik Merkezinde Yangın Korkuttu

Erzurum'un Terminal Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın 3. katındaki güzellik merkezinde korkutucu bir yangın meydana geldi. Yangının, ağda makinesinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Yangın, ufak çaplı bir patlamanın ardından başlamış ve dumanlar hızla yükselmeye başlamıştır. Durumu fark eden çevredekiler, hemen ihbarda bulundu; bu ihbar üzerine olay yerine hızlıca itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları neticesinde kontrol altına alınan yangında, dumandan etkilenen Melek Y. isimli bir kişi, sağlık ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangın sonucunda, güzellik merkezinde önemli ölçüde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangın sonrası bölgedeki güvenliği sağlamak için gerekli önlemler alınırken, vatandaşlar yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmelere dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

Erzurum'da, bir apartmandaki güzellik merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi...

Erzurum'da, bir apartmandaki güzellik merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Erzurum'da, bir apartmandaki güzellik merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi...

Erzurum'da, bir apartmandaki güzellik merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

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