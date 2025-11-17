Erzurum, Gölet Yapımında Türkiye’ye Örnek Oluyor

Bu proje, hem yerel ekonomiye hem de bölgesel tarım ve hayvancılık kapasitesine doğrudan katkı sağlayarak Erzurum’u gölet yapımında diğer kentlere örnek konuma taşıyor.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GÖLET YAPIMINDA DA YEREL YÖNETİMLERE ROL MODELİ OLDU. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, İL GENELİNDE YAPILAN GÖLETLERLE ŞEHİRDEKİ BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN POPÜLASYONUNUN ARTTIĞINI KAYDETTİ.