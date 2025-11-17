Erzurum, Gölet Yapımında Türkiye’ye Örnek Oluyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 11 yılda 800'ün üzerinde göletle tarım ve hayvancılığı güçlendirdi; yeni baraj tipi göletle 13 bin dönüm arazi sulanacak.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:33
11 yılda 800'ün üzerinde gölet ve 13 bin dönümlük yeni sulama hedefi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, gölet yapımında örnek bir model sergileyerek kent ve bölge tarımına katkı sağlıyor. Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yürütülen çalışmaların büyük ve küçükbaş hayvan popülasyonunda artışa yol açtığını vurguladı.

Başkan Sekmen konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Arazi sulama ve hayvan içme suyunu esas alarak 11 yılda 800’ün üzerinde gölet yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Fonksiyonel özellikleriyle de şehrimizin tarım ve hayvancılık hayatına katkı sunan göletlerimiz sayesinde Erzurum ve bölgemizde hayvan varlığı giderek artıyor".

Gölet inşaatlarının sürdüğünü belirten Sekmen, çalışmalara ilişkin somut hedefleri de paylaştı: "Şuan itibariyle ekiplerimiz Yakutiye ilçemize bağlı Yeşilyayla mahallemizde hummalı bir şekilde çalışıyor. Büyük ölçekli baraj tipi sulama göletimiz tamamlandığında 13 bin dönüm araziyi suyla buluşturacağız. Verimli topraklarımızı üretimle ve çiftçimizi bereketle buluşturacak bu dev yatırım; tarımın ve ekonomik kalkınmanın da yeni kapısı olacak. Erzurum’umuzun her karış toprağına hizmet, her damla suyuna bereket katmak için durmadan çalışıyoruz".

Bu proje, hem yerel ekonomiye hem de bölgesel tarım ve hayvancılık kapasitesine doğrudan katkı sağlayarak Erzurum’u gölet yapımında diğer kentlere örnek konuma taşıyor.

