Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, okul önleri denetiminde

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kentte okul önlerinde yürütülen uygulamaları yerinde denetledi. Denetimlerde amaç, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve okul çevrelerindeki asayişi güçlendirmek olarak belirtildi.

Denetim uygulaması ve ziyaret edilen okullar

Karaburun, Yakutiye Anadolu Lisesi ve Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Önü ve Çevreleri Denetim Uygulaması" kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Öğrencilerle etkileşim ve etkinlik

Denetimlerin ardından Karaburun, okul öğrencileriyle vakit geçirerek sohbet etti. Ayrıca öğrencilerin düzenlediği hayır çarşısı etkinliğine katılarak destek verdi ve gençlerle bir araya geldi.

Yetkililer, denetimlerin düzenli şekilde sürdürüleceğini ve okul çevrelerindeki güvenlik önlemlerinin artırılacağını bildirdi.

