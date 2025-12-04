Erzurum Şehir Hastanesi Kavşağında 3 Araçlı Zincirleme Kaza

Erzurum Şehir Hastanesi kavşağında akşam saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza trafiği durma noktasına getirdi; ölü ya da yaralı yok, maddi hasar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:17
Erzurum Şehir Hastanesi kavşağında akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, bölgede trafiği durma noktasına getirdi.

Edinilen bilgilere göre 3 aracın karıştığı kazada ölü ya da yaralı bulunmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Müdahale ve inceleme

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, kaza yerinde gerekli çalışmaları yaparak olayla ilgili inceleme başlattı.

