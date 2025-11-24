Erzurum Şenkaya'da Orman Yangını: Üç Noktadan İkisi Kontrol Altında

Erzurum Şenkaya'da orman yangını: Üç noktadan ikisi kontrol altında

Olayın ayrıntıları

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, akşam saatlerinde Değirmenler Mahallesi Kılıçboğazı mevkiinde üç ayrı noktada orman yangını çıktı.

Ekiplerin müdahalesiyle iki bölgede alevler kontrol altına alındı.

Yangın söndürme çalışmalarına Oltu ve Göle'den ekipler de destek verdi.

Yetkililer çalışmaların sürdüğünü bildiriyor ve üçüncü bölgeyle ilgili müdahale devam ediyor.

