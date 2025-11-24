Erzurum Şenkaya'da Orman Yangını: Üç Noktadan İkisi Kontrol Altında

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde Değirmenler Mahallesi Kılıçboğazı'nda akşam çıkan üç orman yangınından iki noktada alevler kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 23:04
Erzurum Şenkaya'da Orman Yangını: Üç Noktadan İkisi Kontrol Altında

Erzurum Şenkaya'da orman yangını: Üç noktadan ikisi kontrol altında

Olayın ayrıntıları

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, akşam saatlerinde Değirmenler Mahallesi Kılıçboğazı mevkiinde üç ayrı noktada orman yangını çıktı.

Ekiplerin müdahalesiyle iki bölgede alevler kontrol altına alındı.

Yangın söndürme çalışmalarına Oltu ve Göle'den ekipler de destek verdi.

Yetkililer çalışmaların sürdüğünü bildiriyor ve üçüncü bölgeyle ilgili müdahale devam ediyor.

ERZURUM’UN ŞENKAYA İLÇESİNDE 3 AYRI NOKTADA ÇIKAN ORMAN YANGININDAN İKİSİ KONTROL ALTINA...

ERZURUM’UN ŞENKAYA İLÇESİNDE 3 AYRI NOKTADA ÇIKAN ORMAN YANGININDAN İKİSİ KONTROL ALTINA ALINDI.

ERZURUM’UN ŞENKAYA İLÇESİNDE 3 AYRI NOKTADA ÇIKAN ORMAN YANGININDAN İKİSİ KONTROL ALTINA...

İLGİLİ HABERLER

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş’ta JASAT Operasyonu: Aranan Hükümlü Ö.A. Yakalandı
2
Kaynarca'da Kamyon Elektrik Direğini Devrildi — Mahalle Karanlığa Büründü
3
Kayseri'de 'Dur' İhtarına Uymayan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
4
Kilis'te 19 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu
5
Tekirdağ Süleymanpaşa'da Yüz Binlerce Sığırcığın Senkronize Gösterisi
6
İnegöl'de Silahlı Saldırı: Mustafa Tokgöz Hayatını Kaybetti
7
TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?