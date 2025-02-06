Erzurum ve Ardahan'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil

Erzurum ve Ardahan'da Okul Tatili Duyuruldu

Erzurum ve Ardahan'ın bazı ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Erzurum’un Hınıs Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kötü hava şartları sebebiyle okulların tatil edildiği belirtildi.

Ayrıca, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Ardahan'da Durum

Ardahan'ın Göle ilçesinde de kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın bir gün süreyle ara verileceği bildirildi.