Erzurum ve Çevresinde 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Erzurum ve Çevre İllerde Bayram Coşkusu

Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Tunceli ve Erzincan'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli törenlerle kutlandı. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerde çocukların coşkusu bir kez daha gözler önüne serildi.

Erzurum'daki Kutlamalar

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız katıldı. Yıldız, tarihi bir hatırlatmada bulunarak, Çanakkale Savaşı'nda mezun vermeyen Balıkesir Lisesinin şehit öğrencilerini anarak, çocukların bayram yapamayan diğer ülkelerdeki akranlarını unutmamamız gerektiğini ifade etti.

Ardahan'da Yağmur Altında Kutlama

Ardahan'da ise kutlamalar, yağışa rağmen Kazım Karabekir Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Öğrencilerin sunduğu renkli gösteriler ve şiir okuma etkinlikleri büyük ilgi gördü.

Tunceli'nin Coşkulu Kutlaması

Tunceli Atatürk Stadı'nda yapılan kutlamalarda, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse çocukların ümidin ışığı olduğunu belirtti. Eğitimcilerin bilinçli bireyler yetiştirme misyonunun altını çizen Karaköse, çocukların başarısının ülkenin geleceği için belirleyici olduğunu vurguladı.

Kars ve Erzincan'daki Etkinlikler

Kars'ta, 23 Nisan kutlamaları, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Öğrenciler müzik dinletisi ile etkinliği tamamladı.

Erzincan'da ise kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayarak, Merkez Spor Salonu'nda devam etti. Vali Hamza Aydoğdu, makamını öğrencilere devrederek, onların gelecekteki liderler olduğunu vurguladı.

Ağrı ve Iğdır'da Etkinlikler

Ağrı'da düzenlenen etkinlikte, Vali Mustafa Koç, Atatürk'ün bu günü çocuklara armağan etmesini hatırlattı. Öğrencilerin sergilediği gösterilerle etkinlik sona erdi. Iğdır'da ise sağanak yağış nedeniyle Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, halk oyunları gösterileri ile tamamlandı.

Erzurum'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda tören düzenlendi. Öğrenciler, törende gösteriler sundu.

Erzurum'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda tören düzenlendi. Öğrenciler, törende gösteriler sundu.