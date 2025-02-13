Esenler'de 27 Suç Kaydı Olan Zanlı Polisi Denetiminde Yakalandı

Esenler'de 27 Suç Kaydı Olan Zanlı Gözaltına Alındı

Esenler'de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, 27 suç kaydı bulunduğu tespit edilen bir şüpheli yakalandı.

11 Şubat Salı günü, ilçe genelinde gerçekleştirilen sokak denetimlerinde Oruç Reis Mahallesi'nde Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Bu kontroller sırasında, 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' gibi suçlar nedeniyle aranan H.B.K. isimli zanlı yakalandı.

H.B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakılan şüpheli hakkındaki sürecin devam ettiği bildirildi.