Esenler'de 'Bir Düşüncenin İzinde: Cemil Meriç Sergisi' Açıldı

Esenler Belediyesi, kültür sanat sezonu kapsamında düzenlediği 'Bir Düşüncenin İzinde: Cemil Meriç Sergisi'ni sanatseverlerin ziyaretine açtı. Sergi, arşiv belgeleri ve görsel materyaller eşliğinde yazar, çevirmen ve mütefekkir Cemil Meriç'in kültürel mirasını gözler önüne seriyor.

Açılış programı

Sergi, 7-14 Ocak Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'na özel olarak hazırlandı. Açılış, saat 18.00'de Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılış törenine Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, Cemil Meriç'in kızı Ümit Meriç ile çok sayıda davetli ve sanatsever katıldı.

"Cemil Meriç Konuşmaları" söyleşisi

Açılışın ardından düzenlenen "Cemil Meriç Konuşmaları" başlıklı söyleşide Mustafa Armağan, Meriç'in düşünce dünyası, entelektüel duruşu ve çağdaş düşünceye etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği etkinlikte, Meriç'in Türk düşünce hayatındaki yeri ve mirası detaylı şekilde ele alındı.

