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Esenler'deki Silahlı Saldırıda 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Esenler'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayın detayları ve zanlıların ifadeleri dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 14:20
Esenler'deki Silahlı Saldırıda 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'un Esenler ilçesinde, bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili olarak gözaltına alınan G.P. (27) ve M.R.Ç. adli makamlara sevk edildi.

Olay, Oruçreis Mahallesi Şehit Ali Karahan Caddesi'nde meydana geldi. 48 yaşındaki Selami Yılmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi. Saldırının ardından polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri tespit etmek amacıyla harekete geçti ve G.P. ile gözcülük yaptığı iddia edilen M.R.Ç'yi gözaltına aldı.

G.P.'nin, emniyetteki ifadesinde, Yılmaz'ın ayrıldığı eşiyle birlikte olmasına duyduğu öfkeyle bu saldırıyı gerçekleştirdiğini belirttiği öğrenildi. Olay anına ilişkin güvenlik kameralarıyla ilgili incelemelerin devam ettiği bildiriliyor.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, olayla ilgili sorgulanmaya devam edecek.

İstanbul Esenler'de 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2...

İstanbul Esenler'de 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

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