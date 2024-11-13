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Esenler Film Festivali Kısa Film Yapım Destek Jürisi Açıklandı

Esenler Film Festivali'nin Kısa Film Yapım Destek Bölümü jürisi belirlendi. 80 bin lira ödül verilecek projeler için son başvuru 15 Kasım.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 12:42
Esenler Film Festivali Kısa Film Yapım Destek Jürisi Açıklandı

Esenler Film Festivali'nde Kısa Film Yapım Destek Jürisi Belli Oldu

Esenler Belediyesi tarafından 7-13 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "5. Esenler Film Festivali"nin Kısa Film Yapım Destek Bölümünün jürisi açıklandı. Festivalin heyecanla beklenen bu bölümü, sinema dünyasında önemli bir fırsat sunuyor.

Jüri Üyeleri ve Başvuru Süreci

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, jüride yönetmen Mehmet Bahadır Er, TRT Sinema festival koordinatörü Esra Demirkıran ve senarist Öktem Başol yer alacak. Destek bölümüne başvurular 15 Kasım tarihinde sona erecek.

Ödül ve Destekler

Festivalin Kısa Film Yapım Destek Bölümü kapsamında, finale kalan projelerden 3 proje jüri tarafından seçilecek ve her birine 80 bin lira para ödülü verilecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, festival bu yıl da kamera ekipman ve post prodüksiyon desteği sağlamakla kalmayacak, ayrıca ışık, ses ve afiş desteği gibi yeni katkılarla sinema sektörüne verdiği destekleri güçlendirecek.

Ödül Kategorileri

Kısa Film Yapım Destek kategorisindeki finalistler arasından seçilecek projelere 6 farklı alanda ödül verilecek. Bu alanlar arasında Ekipman Desteği (İstenci Film Prodüksiyon), Color Desteği (Flodpost), Kurgu Desteği (Flodpost), Işık Ekipman Desteği (Holylight), Ses Ekip ve Ekipman Desteği (Aytekin Sound) ve Afiş Ödülü Desteği (Dart Duvar) bulunmaktadır.

Bu yılki festival, sinemaseverleri ve yapımcıları heyecanlandıran etkinlikler ve ödüllerle dolu bir süreç sunacak. Sinema dünyasına katkıda bulunma fırsatını kaçırmayın!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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