Esenler Film Festivali'nde Altan Erkekli ve Serpil Tamur'a Onur Ödülü

6. Esenler Film Festivali'nde Altan Erkekli ve Serpil Tamur'a Ulusal Onur Ödülleri verilecek; ödüller 19 Aralık'taki açılış töreninde takdim edilecek.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:43
Esenler Film Festivali'nde Altan Erkekli ve Serpil Tamur'a Onur Ödülü

Esenler Film Festivali'nde Altan Erkekli ve Serpil Tamur'a Onur Ödülü

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Esenler Film Festivali, Türk sinemasının önde gelen isimlerini onurlandırmaya devam ediyor. Festivalin bu yılki Ulusal Onur Ödüllerine, sinema ve tiyatro dünyasının iki usta ismi Altan Erkekli ve Serpil Tamur layık görüldü.

Usta oyuncuların kariyerleri ve katkıları

Altan Erkekli, güçlü oyunculuğu, sahne disiplini ve genç kuşaklara aktardığı duruşuyla tanınıyor. Vizontele filmindeki Reis Bey karakteri başta olmak üzere, dram ve komedide canlandırdığı unutulmaz rolleriyle hafızalara kazındı; ayrıca ülkemizin önemli seslendirme sanatçılarından biri olarak anılıyor.

Serpil Tamur ise Kurtlar Vadisi, Bir Zamanlar Çukurova gibi reyting rekortmeni yapımlarda, sinema ve tiyatro sahnesinde derinlikli karakterlere hayat vererek kuşaklar boyu izleyiciye ilham kaynağı oldu. Her iki sanatçı da sanat hayatları boyunca Türk sinemasının gelişimine önemli katkılarda bulundu.

Ödüller 19 Aralık'ta verilecek

Ödüller, sanatçıların katkılarını anmak ve kendilerine teşekkür etmek amacıyla düzenlenecek açılış töreninde takdim edilecek. 19 Aralık tarihinde Esenler'de gerçekleştirilecek törende Altan Erkekli ve Serpil Tamur'a ödülleri sunulacak.

Festival programı

6. Esenler Film Festivali, 19-23 Aralık tarihleri arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle gerçekleşecek. Festival, güçlü film seçkisi, özel gösterimler, yönetmen ve oyuncu buluşmaları, söyleşiler ve atölyelerle sinemaseverlere zengin bir program sunmayı hedefliyor.

ESENLER BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL ALTINCISI DÜZENLENEN ESENLER FİLM FESTİVALİ, TÜRK SİNEMASININ...

ESENLER BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL ALTINCISI DÜZENLENEN ESENLER FİLM FESTİVALİ, TÜRK SİNEMASININ DEĞERLİ İSİMLERİNİ ONURLANDIRMAYA DEVAM EDİYOR. FESTİVALİN ‘ULUSAL ONUR ÖDÜLLERİ’ BU YIL SİNEMA VE TİYATRO DÜNYASINA DAMGASINI VURAN İKİ USTA OYUNCU ALTAN ERKEKLİ VE SERPİL TAMUR’A VERİLECEK.

ESENLER BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL ALTINCISI DÜZENLENEN ESENLER FİLM FESTİVALİ, TÜRK SİNEMASININ...

İLGİLİ HABERLER

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzman Uararısı: Çocuklarda Gece İdrar Kaçırma (Enürezis Nokturna) — Op. Dr. Akın Karagözoğlu
2
Adıyaman Belediyesi Aralık Meclis Toplantısı: 475 Bin Ton Asfalt ve Sorgun'la Kardeşlik
3
Yunusemre Belediyesi, BÜKSEV ile Kanser Destek Protokolü İmzalamaya Hazırlanıyor
4
Aydın'da Su Ürünleri Denetimleri: 1380 Sayılı Kanun Kapsamında Sıkı Kontrol
5
Turistik Doğu Ekspresi'ne Talep Çığ Gibi: 22 Aralık 2025'te Sezon Başlıyor
6
Karaman'da 51 Yeni Araç Emniyet ve Jandarmaya Törenle Tahsis Edildi
7
Ilgaz Dağı Beyaza Büründü: Havadan Görüntüler

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği