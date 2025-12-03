Esenler Film Festivali'nde Altan Erkekli ve Serpil Tamur'a Onur Ödülü

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Esenler Film Festivali, Türk sinemasının önde gelen isimlerini onurlandırmaya devam ediyor. Festivalin bu yılki Ulusal Onur Ödüllerine, sinema ve tiyatro dünyasının iki usta ismi Altan Erkekli ve Serpil Tamur layık görüldü.

Usta oyuncuların kariyerleri ve katkıları

Altan Erkekli, güçlü oyunculuğu, sahne disiplini ve genç kuşaklara aktardığı duruşuyla tanınıyor. Vizontele filmindeki Reis Bey karakteri başta olmak üzere, dram ve komedide canlandırdığı unutulmaz rolleriyle hafızalara kazındı; ayrıca ülkemizin önemli seslendirme sanatçılarından biri olarak anılıyor.

Serpil Tamur ise Kurtlar Vadisi, Bir Zamanlar Çukurova gibi reyting rekortmeni yapımlarda, sinema ve tiyatro sahnesinde derinlikli karakterlere hayat vererek kuşaklar boyu izleyiciye ilham kaynağı oldu. Her iki sanatçı da sanat hayatları boyunca Türk sinemasının gelişimine önemli katkılarda bulundu.

Ödüller 19 Aralık'ta verilecek

Ödüller, sanatçıların katkılarını anmak ve kendilerine teşekkür etmek amacıyla düzenlenecek açılış töreninde takdim edilecek. 19 Aralık tarihinde Esenler'de gerçekleştirilecek törende Altan Erkekli ve Serpil Tamur'a ödülleri sunulacak.

Festival programı

6. Esenler Film Festivali, 19-23 Aralık tarihleri arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle gerçekleşecek. Festival, güçlü film seçkisi, özel gösterimler, yönetmen ve oyuncu buluşmaları, söyleşiler ve atölyelerle sinemaseverlere zengin bir program sunmayı hedefliyor.

