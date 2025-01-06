Esenyurt Belediye Başkanı Özer İçin AYM'ye İhlal Başvurusu

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, görevinin uzaklaştırılmasının ardından Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. Avukatları, müvekkilinin tutukluluğu nedeniyle hak ihlali iddiasıyla yüksek mahkemeye yaptı.

Avukatları Hasan Sınar ve Hüseyin Ersöz, başvurunun hemen ardından Yüksek Mahkeme önünde yaptıkları basın açıklamasında, Özer'in 2,5 aydır tutuklu olduğunu belirtmiş ve söz konusu soruşturmada henüz herhangi bir somut adım atılmadığını savundu.

Avukat Sınar, Özer'in tutukluluğunun sona erdirilmesi için yapılan başvuruların reddedildiğini ifade ederken, "Özer, özgürlüğünden haksız ve hukuksuz biçimde yoksun bırakılmaya devam ediliyor" dedi. AYM'nin daha önce yapılan benzer başvurularda "öncelikli inceleme" kararı aldığını hatırlatan Sınar, mahkemeden talebin acilen değerlendirilmesini istedi.

Avukat Sınar, ayrıca müvekkilinin adil yargılanma hakkı, savunma hakkı ve kişi hürriyeti ile özgürlüğü hakkının ihlal edildiğini dile getirdi. İddianamenin en kısa sürede düzenlenmesini beklediklerini kaydetti.

Avukat Hüseyin Ersöz ise Özer hakkında verilen gözaltı kararına ilişkin yaptığı açıklamada, aracında ve evinde hukuka aykırı arama yapıldığını iddia etti. Tutukluluğunun devamına ilişkin kararların da haksız ve hukuka aykırı olduğunu savunan Ersöz, müvekkilinin temel insan haklarının ihlal edildiğine dikkat çekti.

Ersöz, AYM'den Özer hakkındaki başvuruyu öncelikli olarak incelemesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları, Özer'in tutukluluğu nedeniyle hak ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru yaptı. Özer'in avukatları Hasan Sınar (sağ) ile Hüseyin Ersöz (sol), başvurularının ardından Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yaptı.

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları, Özer'in tutukluluğu nedeniyle hak ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru yaptı. Özer'in avukatları Hasan Sınar (sağ) ile Hüseyin Ersöz (sol), başvurularının ardından Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yaptı.