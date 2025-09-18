Esenyurt Belediyesi 1500 Öğrenciye Ücretsiz YKS ve LGS Kursu Başlattı

Esenyurt Belediyesi, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'ni meclis kararıyla geri alarak YKS ve LGS'ye hazırlanan 1500 öğrenciye ücretsiz kurs vermeye başladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 15:03
Esenyurt Belediyesi Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'ni Geri Alıp 1500 Öğrenciye Ücretsiz YKS ve LGS Kursu Başlattı

Meclis kararıyla devralınan merkez boş kalan kapasiteyi öğrencilere açtı

Esenyurt Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) tahsis edilen Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'ni meclis kararıyla geri alarak YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs vermeye başladı.

Belediye yetkilileri, geçen yıl İBB kullanımındaki merkezde kapasitenin çok altında eğitim verildiğini, bu yıl merkezin tekrar devralınmasının ardından kapasitenin artırıldığını açıkladı.

Merkezde yaz dönemi boyunca herhangi bir eğitim faaliyeti yürütülmediği belirtilirken, Esenyurt Belediyesi'nin şu anda 1500 öğrenci'ye eğitim verecek kapasiteye ulaştığı ifade edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, geçen yıl İBB'nin kullanımındaki kültür merkezinde yaklaşık 300-350 öğrenciye eğitim verildiğini belirterek, kapasitenin bu yıl önemli ölçüde artırıldığını vurguladı.

Şanlıer, "Burası şu anda 1500 öğrencinin eğitim alabileceği bir kapasiteye sahip. 5 katı öğrenciyle hizmet veriyoruz. Eğitim sezonu başlamadan önce meclis kararıyla kültür merkezini yeniden belediyemize kazandırdık. İBB'ye de gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Bizim bu merkezde ciddi bir kayıt yoğunluğumuz var. Hatta yedek listelerde bekleyen öğrencilerimiz de mevcut. Bu nedenle kendi yerimizde daha fazla öğrenciye, daha konforlu koşullarda eğitim sunmak istiyoruz." diye konuştu.

Esenyurt Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) tahsis edilen Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'ni geri alarak YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs vermeye başladı.

