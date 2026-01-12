Esenyurt Belediyesi 24 Saat Görevde: Sağanak ve Karla Mücadele

Esenyurt Belediyesi 24 saat görev başında

Esenyurt Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan olumsuz hava şartlarına karşı 24 saat esasına göre çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son iki gündür devam eden sağanak yağışa karşı önlem alan ekipler, oluşabilecek su baskınlarını en aza indirmek için yoğun bir mesai yürütüyor.

Su baskınlarına anında müdahale

Belediye ekipleri, tıkanan mazgal ve rögarları açarak riskleri azalttı. Su baskını yaşanan adreslere anında müdahale edilerek tahliye ve temizlik çalışmaları kesintisiz şekilde devam etti.

Gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmaları

Yağışların ardından gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışına karşı da ekipler sahada görev aldı. Karın yoğun olduğu mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülerek ana arterler ve sokaklar güvenli hale getirildi.

Belediyeden açıklama ve ulaşım hattı

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksama yaşamaması için tüm birimlerle sahada olmaya devam edileceği belirtildi. Muhtemel olumsuz durumlarla karşılaşan vatandaşlar, 444 0 411 numaralı çağrı merkezi üzerinden Esenyurt Belediyesi'ne ulaşabilecek.

