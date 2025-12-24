Esenyurt'ta Azad Topuz Camii tamamlanıyor: 8 yıldır atıl yapı yakında açılacak

Esenyurt'ta Azad Topuz Camii tamamlanıyor

Yarım kalan ibadethane 8 yıl sonra hizmete hazırlanıyor

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, sekiz yıldır atıl durumda bulunan Azad Topuz Camii'nde incelemelerde bulundu. İncelemeye Esenyurt Müftüsü Selami Aykul ve Mehmet Akif Ersoy Mahalle Muhtarı Ali Göleli de katıldı.

Camii'nin mevcut durumu yerinde değerlendirildi; eksikliklerin giderilmesi ve hızlı bir çalışma süreciyle tamamlanması için planlamalar yapıldı. Başkan Vekili Aksoy, caminin kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulmasının hedeflendiğini belirtti.

Aksoy, ilçede ihtiyaç duyulan ibadethanelerin birer birer tamamlandığını vurgulayarak, kamu kurumları ve mahalle temsilcileriyle iş birliği içinde Esenyurt'u daha yaşanabilir hale getirme çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

