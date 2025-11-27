Esenyurt'ta Eksiklikler Tamamlanıyor: Can Aksoy Sahada İnceleme Yaptı

Can Aksoy, Kent Yönetim Merkezi'nden kültür ve eğitim tesislerine ve Çapa Tıp Fakültesi çevresine kadar devam eden tadilat ve düzenlemeleri yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:09
Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçede sürdürülen altyapı ve sosyal alan çalışmaları kapsamında bir dizi saha incelemesi gerçekleştirdi. Kent Yönetim Merkezi'nden kültür ve eğitim tesislerindeki tadilatlara, hastane çevresindeki düzenlemelere kadar birçok projenin son durumu yerinde değerlendirildi.

Kent Yönetim Merkezi'nde çalışmalar sürüyor

Programın ilk durağı belediye ek hizmet binasındaki Kent Yönetim Merkezi oldu. Afet ve acil durumlarda hızlı ve koordineli müdahale amaçlı kurulan merkezde inşa ve teknik altyapı çalışmaları devam ediyor. Merkezde araçlı kameralar, sensörler ve entegre izleme sistemleri gibi teknolojik donanımların kurulum sürecinin sürdüğü bildirildi. Merkez tamamlandığında 1 milyonu aşan nüfusa kesintisiz hizmet sunulması ve afet anlarında sahadan gerçek zamanlı veri akışıyla hızlı yönlendirme sağlanması hedefleniyor.

Kültür ve eğitim tesislerinde yenileme

Aksoy, incelemelerine Nazım Hikmet Kültür Merkezi ile devam etti. Tadilatı süren çok amaçlı salonu gezen Aksoy, ekiplerden salonun yenilenmesine ilişkin bilgi aldı; vatandaşların daha konforlu kullanım alanlarına kavuşması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Ardından tadilatı devam eden Ziya Gökalp Kütüphanesi ziyaret edildi. Kütüphanenin özellikle çocuklar ve gençler için daha sıcak, modern ve rahat bir ortam sunması amacıyla kapsamlı bir yenileme sürecine alındığı aktarıldı.

Hastane çevresi düzenlemeleri ve otopark planlaması

Günün son durağında Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Esenyurt yerleşkesinde incelemelerde bulunan Aksoy, hastane çevresindeki aydınlatma eksiklikleri, peyzaj düzenlemeleri, yol sorunları ve kreş sınıflarının iyileştirilmesi konularını yerinde değerlendirdi. Hastanenin yanında bulunan boş alanın otoparka dönüştürülmesine yönelik proje de çalışma planına alındı.

Aksoy'un saha incelemeleri, Esenyurt'ta afet yönetiminden sosyal alanlara ve sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda güçlendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü ortaya koydu.

