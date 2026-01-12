Esenyurt'ta Sarıkamış Şehitleri Dualarla Anıldı

Esenyurt Belediyesi ve Esenyurt Sarıkamış Yardımlaşma ve Kültür Derneği ortak anmasında Sarıkamış şehitleri dualarla yad edildi; belgesel ve türkülerle duygu dolu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:44
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:58
Esenyurt Belediyesi ile Esenyurt Sarıkamış Yardımlaşma ve Kültür Derneği ortaklığında düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirilerek şehitler dualarla yad edildi.

Programa Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, Esenyurt Sarıkamış Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Cemil Özyiğit, ilçe protokolü ve çok sayıda Esenyurtlu vatandaş katıldı. Katılımcılar, anma boyunca duygu dolu anlar yaşadı.

Anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile dualar edildi ve şehitler için ruhlarına Fatiha okundu.

Programın ilerleyen bölümünde, Sarıkamış şehitlerini konu alan belgesel gösterimi katılımcıları geçmişe götürdü. Etkinlikte seslendirilen türküler de salonda duygusal anlar oluşmasına neden oldu.

Anma, katılımcılara ikram edilen helva ve buğday çorbası ile sona erdi; organizasyon, birlik ve vefa duygusunu ön plana çıkaran bir tören olarak kayda geçti.

