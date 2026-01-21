Esenyurt’te Kesintisiz Ücretsiz Ambulansla Hasta Nakil Hizmeti

Esenyurt Belediyesi, sağlık kuruluşlarına ulaşımda zorluk yaşayan vatandaşlar için hayata geçirdiği ücretsiz ambulansla hasta nakil hizmetini ilçe genelinde kesintisiz devam ettiriyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen uygulama, özellikle kendi imkânlarıyla ulaşım sağlayamayan kişiler için büyük kolaylık sunuyor.

Hizmetin kapsamı ve işleyişi

Belediye bünyesindeki ambulanslar, randevulu muayene, tedavi ve kontrol süreçleri için hastaları evlerinden alıp sağlık kuruluşlarına güvenli şekilde ulaştırıyor. Hizmet; hasta nakilleri sırasında görev alan ekiplerin deneyimi ve donanımıyla sağlık standartlarına uygun biçimde gerçekleştiriliyor.

Hedef kitle ve toplumsal fayda

Uygulama, başta yaşlılar, engelliler ve yatağa bağımlı vatandaşlar olmak üzere ihtiyaç sahibi birçok kişiye destek sağlıyor. Esenyurt Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda sağlık desteğini sürdürerek toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

