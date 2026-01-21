Marmaris'te Fırtına Etkisini Sürdürüyor — Meteoroloji Uyardı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü uyarısıyla Marmaris'te sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili oldu; ağaç dalları kırıldı, ekipler hazır bekliyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:28
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:33
Marmaris'te fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün Muğla ve kıyıları için yaptığı fırtına uyarısının ardından Marmaris'te sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. İlçe genelinde bazı sokak aralarında çöp konteynerleri devrildi, ağaç dalları kırıldı.

Sabah başlayan kuvvetli rüzgar özellikle sahil kesimleri ve ara sokaklarda zaman zaman kuvvetli hamlelerle etkili oldu. Bazı ağaçların dalları kırılarak yollara savrulurken, yetkililer fırtınanın devam etme ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Vatandaşlar sahile akın etti, görüşler paylaşıldı

Olumsuz hava şartlarına rağmen sahile gelen vatandaşlar rüzgarlı havayı sevdiklerini belirtti. Marmaris’te yaşayan Duygu Kocabıyık, "Aslında hastaneye gidiyorduk ancak havayı görünce sahile gelip video ve fotoğraf çekmek istedik. Bu havayı çok seviyoruz" dedi.

Zahide Gök, "Marmaris oldukça soğuk ve rüzgarlı. Biz de Fethiye’den gezmek için geldik. Hatıra fotoğraflarımızı çekip döneceğiz" ifadelerini kullandı. Döndü Ertuğrul ise, "Marmaris çok güzel bir yer. Hava rüzgarlı ama yine de keyifli. Allah izin verirse bugün geri döneceğiz" şeklinde konuştu.

Deniz trafiği ve ekip hazırlığı

Fırtınalı havayı fırsat bilen rüzgar sörfçüleri dalgalar üzerinde gösteri yaparak dikkat çekti. Sahilde toplanan vatandaşlar sörfçüleri ilgiyle izledi. Denizde demirli olan küçük teknelerin daha korunaklı alanlara çekildiği, deniz üzerinde korumasız tekne bulunmadığı gözlendi.

İlçe genelinde tüm birimlerin şiddetli fırtınaya karşı hazırlıklı olduğu, meydana gelebilecek olumsuzluklara hızlı müdahale için ekiplerin hazır bekletildiği bildirildi.

Meteorolojiden resmi uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Muğla’nın Bodrum, Marmaris ve Datça ilçelerinin kıyı kesimleri için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Son değerlendirmelere göre, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü sabah saatlerinden başlayarak 22 Ocak 2026 Perşembe günü akşam saatlerine kadar Muğla kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat), Datça, Marmaris ve Bodrum’da yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

