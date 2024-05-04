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Eşinden habersiz bunu yapanlar yandı! Hem eşsiz hem parasız kalabilirler!

Eşinin cebinden para alanlar! Habersiz alınan her bir kuruş boşanmada kusur sayılıyor! Hatta öyle ki eşinden habersiz parasını alanlara tazminat ödemesi dahi hükmediliyor…

Yayın Tarihi: 04.05.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 18:36
Eşinden habersiz bunu yapanlar yandı! Hem eşsiz hem parasız kalabilirler!

Yerel mahkemeye giderek boşanma davası açan bir çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmak istediklerini bildirdi. İki taraf da boşanmak üzere başvuru yaparken, mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi. Emsal niteliğindeki kararda ise mahkemenin bir cümlesi bir hayli dikkat çekici oldu! 

Mahkeme tarafından bildirilen karar kapsamında evli çiftlerde bir tarafın, eşinden habersiz bir şekilde cebinden para almasının tam kusur olduğunu kaydetti. Bu nedenle de kocanın boşanma davasını kabul eden mahkeme, kadının davasını reddetti. Ayrıca, kadının kocasına manevi tazminat ödemesine de hükmetti. Karar ise kadın tarafından temyiz edildi. 

Temyize gidildi! 

boşanma davası

Kadının temyize gitmesinin ardından konu Yargıtay 2’inci Hukuk Dairesi’ne kadar gitti. Mahkeme yerel mahkemenin verdiği kararı kısmen onayladı. Kocanın açtığı davadan sonra eşi ile birlikte onun akrabalarında misafir olarak kaldıklarına dikkat çekildi. Ayrıca eşinin akrabasının düğününe birlikte giderek oturdukları konuta geri döndüklerinin altı çizildi. Kocanın tüm bunları barışma ümidi ile yaptığı aktarılırken, eşinden kaynaklı kusurların affedildiğine dikkat çekildi. 

Açıklanan bilgilerde kadının, kocası tarafından affedilen eylemlerinin yanı sıra başka bir kusurlu davranışı olmadığı ve sonucunda da tazminat kararının bozulmasına karar verildi. Ayrıca bunun dışındaki konuların da onanmasına karar verildiği aktarıldı. 

İzinsiz para almak evliliği sarsan bir detay! 

Konuya yönelik çeşitli açıklamalarda bulunan avukat Fırat Bilici, izinsiz para alma konusuna değindi. İzinsiz para almanın evlilikteki dinamikleri derinden sarstığını belirten avukat Bilici, böyle durumlarda boşanma davası açılabileceğini ve hakimin de verdiği kararın böyle bir yönde olabileceğini kaydetti. 

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